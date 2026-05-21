theins.ru logotheins
22 Мая 2026, 07:00
Рекордное количество альпинистов покорили Эверест за один день

Рекордное количество альпинистов — 274 человека — покорили Эверест в минувшую среду. Это самое большое число людей, которые преодолели путь до самой высокой вершины мира в один и тот же день с непальской стороны.

На Эверест, расположенный на границе между Непалом и Тибетом (Китаем), можно подняться с обеих сторон. По словам организаторов экспедиций, на тибетской стороне в этом году альпинистов не было: китайские власти не выдали разрешений, пишет theins.ru со ссылкой на reuters.com

В среду, 20 мая, вершину Эвереста достигли 274 человека, заявили в Ассоциации операторов экспедиций Непала. Это число может вырасти, поскольку некоторые альпинисты могли еще не сообщить базовому лагерю о своем достижении. 

В Министерстве туризма Непала, впрочем, сказали, что им известно более чем о 250 человек, поднявшихся на вершину в этот день, — там ждут подтверждений от альпинистов, после чего ведомство выдаст им альпинистские сертификаты. 

Но даже цифра в более чем 250 человек превосходит предыдущий рекорд — 223 восхождения с непальской стороны за один день. Он был зафиксирован 22 мая 2019 года. 

В Китае, откуда на вершину также ведет популярный альпинистский маршрут, нет данных  о количестве альпинистов, достигших вершины. По словам генсекретаря Ассоциации операторов экспедиций Непала Риши Бхандари, как правило, в весенний альпинистский сезон (апрель — май), со стороны Тибета на Эверест поднимаются около сотни человек.

