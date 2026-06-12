«РБК-Украина»: Россия предупредила США о возможном запуске «Орешника».

По данным украинских изданий, Россия предупредила о возможном ударе «США и партнеров». Кого именно — не уточняется. Официальных предупреждений от посольства США в Киеве на момент написания новости не было, передает meduza.io со ссылкой на rbc.ua

В ВСУ, в свою очередь, 12 июня предупредили, что в течение ближайших суток существует «высокая вероятность» запуска Россией баллистической ракеты средней дальности с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области.

В предыдущий раз Россия запустила по Украине «Орешник» 24 мая. В ВСУ заявили, что удар «Орешником» был нанесен в районе Белой Церкви (это примерно в 80 километрах к югу от Киева). Позже однако Путин заявил, что применение оружия было не боевым. Один из ударов, по его словам, был нанесен по «сараю» с целью проверить, «как легли блоки» ракеты.

«Ударили туда, где было удобно посмотреть результат», — сказал Путин.

До этого Россия применяла «Орешник» дважды: в первый раз в ноябре 2024 года для удара по заводу «Южмаш» в Днепре, во второй раз — в январе 2026-го для удара по Львовской области. О пострадавших в результате ударов неизвестно.