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libertatea.ro logolibertatea
15 Сентября 2026, 14:28
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Протест овцеводов в Бухаресте перерос в столкновения с жандармами

Протест проходит на фоне недовольства овцеводов блокировкой экспорта и действиями властей по урегулированию кризиса, вызванного чумой мелких жвачных животных.

Протест овцеводов в Бухаресте перерос в столкновения с жандармами.
Протест овцеводов в Бухаресте перерос в столкновения с жандармами.

Овцеводы требуют разблокировать экспорт, компенсировать экономические потери и принять четкий национальный план по контролю и искоренению заболевания, сообщает libertatea.ro

Представители фермеров передали правительству Румынии список требований и, в частности, призвали принять срочные меры для возобновления торговли овцами и выплаты компенсаций пострадавшим фермерам. Они обвиняют власти в том, что до сих пор не предложили достаточных решений проблем, с которыми сталкивается отрасль. Протестующие заявляют, что продолжат оказывать давление на правительство до тех пор, пока их требования не будут выполнены.

В ходе манифестации несколько участников вступили в стычки с жандармами и бросали предметы в сторону сил правопорядка, после чего жандармы применили слезоточивый газ и задержали нескольких наиболее агрессивных участников.

Силы правопорядка утверждают, что сначала пытались успокоить ситуацию с помощью групп по диалогу, однако часть протестующих отказалась выполнять указания и продолжила оказывать давление на оцепление жандармов. В этих условиях был применен раздражающий слезоточивый газ.

Движение в районе площади Викторией и по шоссе Павела Д. Киселева в Бухаресте было заблокировано. Жандармерия призвала протестующих сотрудничать с силами правопорядка и дистанцироваться от любых актов насилия, предупредив, что подобные инциденты могут поставить под угрозу как участников акции, так и других граждан, а также затруднить проезд машин скорой помощи, пожарных и общественного транспорта.

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Источник
libertatea.ro logolibertatea
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