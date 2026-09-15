Дан о столкновениях в Бухаресте: Вандализм недопустим и должен жестко наказываться.

Глава румынского государства заявил, что нападения, агрессия и акты вандализма недопустимы и должны жестко наказываться в соответствии с законом, сообщает Digi24.

«Насилие, которое мы сегодня видим на площади Виктории, чрезвычайно серьезно. Я решительно осуждаю подобные действия и любые попытки превратить законный протест в уличные столкновения.

Нападения и агрессия, акты вандализма недопустимы и должны жестко наказываться в соответствии с законом. Никакое недовольство не может оправдать подобное поведение и создание опасности для других граждан, находящихся на улице.

Столь же серьезными и заслуживающими осуждения являются подстрекательство к насилию и попытки некоторых безответственных политиков искусственно усилить социальную напряженность, чтобы сорвать законный митинг, начавшийся из-за обоснованного недовольства.

В демократическом обществе протест является формой свободы, а не запугивания. Демонстрации являются частью гражданских прав, гарантированных и соблюдаемых во всех демократических странах.

Публичное выражение мнения, в том числе недовольства определенными решениями органов государственной власти, гарантировано Конституцией при условии, что акции организуются и проходят мирно.

Сложный социальный, экономический и политический контекст является реальностью и вызвал в нашем обществе много обоснованного недовольства. Тем не менее насилие не было и никогда не станет решением.

К сожалению, мы видим, как язык ненависти, который все чаще используется в публичном пространстве, в том числе в Интернете, приводит к драматическим последствиям и превращается в действия, о которых приходится сожалеть.

Я призываю к разуму и ответственности. Путь диалога остается единственным, который может дать решения», — написал президент Румынии.

В центре Бухареста 15 сентября проходит протест овцеводов. Изначально мирная манифестация быстро переросла в ожесточенные столкновения с правоохранителями.