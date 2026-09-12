При ударе по высотке в Одессе пострадали 16 человек, в том числе пятимесячный ребенок.

По данным начальника Одесской областной военной администрации Олега Кипера, один из раненых — пятимесячный ребенок.

Он и пятеро взрослых пострадавших госпитализированы, сообщил Кипер, пишет bbc.com

На опубликованном им фото видны следы попадания реактивного дрона в здание, повреждены пять этажей, на двух возник пожар.

Ночью в городе объявлялась воздушная тревога в связи с угрозой атаки ракет и дронов.

Минобороны России заявило о военных целях ночных атак по Запорожью, Кривому Рогу и Одессе.

«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которого пораженыпредприятия украинской металлургической промышленности, обеспечивающие производство продукции военного назначения, в городах Запорожье, Днепропетровск и Кривой Рог», — заявили российские военные в утренней сводке.

Власти Кривого Рога ранее сообщали об одном погибшем при атаке на неназванное предприятие и троих раненых. В Запорожье в результате удара по частному жилому сектору погибли два человека, заявили в Совете обороны области. В Днепре, где власти сообщили об ударе по предприятию и пожаре, никто не пострадал.

Также, как утверждают российское Минобороны, ночью в Одессе были уничтожены «объекты портовой инфраструктуры и стратегически важный объект транспортной инфраструктуры в Одесской области, обеспечивавшие разгрузку и хранение грузов военного назначения и значительную часть зарубежного трафика оружия и боеприпасов на Украину».