Президент Румынии призвал партии проявить ответственность при формировании коалиции.

В понедельник Дан провел первые официальные консультации с ключевыми политическими партиями по вопросу формирования нового правительства после того, как проевропейский кабинет во главе с Илие Боложаном ушел в отставку, передает eurointegration.com.ua со ссылкой на digi24.ro

"В ходе переговоров каждая делегация представила свою позицию, обосновала свои ограничения и уточнила, при каких условиях она готова участвовать в управлении или поддерживать новый исполнительный орган", – рассказал президент Румынии.

Дан подчеркнул, что будет продолжать консультации с политическими силами, пока они не договорятся о стабильном правительстве большинства, которое будет придерживаться проевропейского курса.

"Мы будем продолжать серию консультаций, пока не сформируется твердый, прозападный вариант большинства. Мой публичный призыв тот же, который я подчеркивал во время сегодняшних встреч: крайне важно, чтобы стороны проявили ответственность, зрелость и достигли в разумные сроки общего знаменателя", – добавил румынский президент.