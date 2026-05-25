25 Мая 2026, 23:39
418
Президент Бразилии начал курс лучевой терапии после удаления опухоли

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва начал курс лучевой терапии после того, как у него диагностировали рак кожи на ранней стадии.

Ему предстоит пройти 15 сеансов лучевой терапии, чтобы предотвратить появление новых образований, передает reuters.com

«Было решено провести дополнительное лечение с помощью превентивной поверхностной лучевой терапии на волосистой части головы», — пояснили врачи больницы Сирио-Либанес в медицинской справке.

24 апреля президенту Бразилии удалили кожное новообразование, оно локализовано и не распространяется. Он успешно перенес операцию и был выписан из больницы, вернувшись к привычному образу жизни.

Ожидается, что в октябре Лула да Силва будет баллотироваться на четвертый срок подряд и в настоящее время опережает своего соперника Флавиу Болсонару в нескольких опросах общественного мнения.

Да Силва является старейшим действующим президентом в истории Бразилии, ему 80 лет. В 2024 году ему экстренно провели операцию по удалению гематомы и предупреждению повторного кровоизлияния в мозг после падения, а в 2011 году он лечился от рака горла.

