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eurointegration.com.ua logoeurointegration
22 Июня 2026, 11:47
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Премьер Великобритании Стармер объявил об отставке

Об этом Кир Стармер заявил во время специального обращения на Даунинг-стрит.

Премьер Великобритании Стармер объявил об отставке.
Премьер Великобритании Стармер объявил об отставке.

Стармер заявил, что уходит в отставку с должности лидера Лейбористской партии и сообщил о своем решении королю, передает "Европейская правда".

"Каждое решение, которое я принимал, было направлено на то, чтобы на первое место поставить страну, которую я люблю. Именно поэтому я подам в отставку с поста лидера Лейбористской партии. Сегодня утром я пообщался с Его Величеством Королем, чтобы сообщить ему о своем решении", – сказал Стармер.

Он отметил, что обратился в Национальный исполнительный комитет Лейбористской партии с просьбой утвердить график проведения выборов лидера партии, причем прием кандидатур начнется 9 июля.

"В случае проведения выборов это будет гарантировать, что новый лидер займет должность до начала сессии парламента в сентябре. Я буду оставаться на посту премьер-министра до завершения выборов и сделаю все возможное, чтобы обеспечить упорядоченную передачу власти", – заявил Стармер.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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