Премьер Грузии: Cвобода СМИ для Европарламента ничего не стоит.

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе раскритиковал это решение, заявив, что европейские институты «фактически теряют лицо» и перестают уделять внимание принципам свободы СМИ, сообщает sovanews.tv

По его словам, подобные действия «не соответствуют никаким стандартам» и демонстрируют, что свобода слова и медиа больше не является приоритетом для Европарламента.

«Вы видите, что европейские структуры практически полностью теряют лицо. Для них уже ничего не значит свобода СМИ. То, что начала Великобритания, теперь продолжил Европарламент.

Это полный позор. И не соответствует никаким стандартам. Принятое ими решение показывает, что свобода СМИ для Европарламента ничего не стоит.

Европарламент все больше начинает походить, точнее уже похож, на Верховный Совет Советского Союза. Это трагическая ситуация, которую мы наблюдаем. Мы надеемся, что в будущем все это будет исправлено», — заключил Кобахидзе.

Грузинские СМИ отмечают, что и в Молдове отказали в выдаче аккредитации Imedi TV и еще двум провластным грузинским телеканалам POSTV и Rustavi 2, корреспонденты этих телекомпаний не смогли присутствовать на заседании Комитета министров Совета Европы в Кишиневе 15-16 мая.