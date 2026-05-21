theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
eurointegration.com.ua logoeurointegration
21 Мая 2026, 19:09
3 331
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Правительство Британии объявило о мерах поддержки на фоне последствий войны в Иране

Министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз в четверг объявила о комплексе мер, направленных на снижение стоимости жизни для населения и поддержку отраслей промышленности, пострадавших от войны на Ближнем Востоке.

Правительство Британии объявило о мерах поддержки на фоне последствий войны в Иране.
Правительство Британии объявило о мерах поддержки на фоне последствий войны в Иране.

Объявленные меры включают временное снижение ставки налога с продаж для некоторых туристических достопримечательностей, в частности музеев, аттракционов и зоопарков, с 20% до 5% в течение лета. Также вводится бесплатный проезд в автобусе для детей в возрасте до 15 лет в августе, передает eurointegration.com.ua

Министр заявила, что Великобритания приостановит импортные тарифы на десятки видов пищевых продуктов, включая печенье, шоколад и орехи.

"Я ожидаю, что супермаркеты полностью передадут эту экономию (от снижения тарифов) своим клиентам", – пояснила Ривз.

Глава британского Минфина также заявила депутатам парламента, что собирается увеличить налоги с нефтяных компаний, работающих в Великобритании, чтобы покрыть расходы на план помощи населению.

Кроме того, правительство выделит 350 миллионов фунтов стерлингов (404 млн евро) на "фонд устойчивости" для производителей критически важных химических веществ. Дополнительно планируется выделить 120 миллионов фунтов стерлингов (138 млн евро) на поддержку керамического сектора.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте