Правительство Британии объявило о мерах поддержки на фоне последствий войны в Иране.

Объявленные меры включают временное снижение ставки налога с продаж для некоторых туристических достопримечательностей, в частности музеев, аттракционов и зоопарков, с 20% до 5% в течение лета. Также вводится бесплатный проезд в автобусе для детей в возрасте до 15 лет в августе, передает eurointegration.com.ua

Министр заявила, что Великобритания приостановит импортные тарифы на десятки видов пищевых продуктов, включая печенье, шоколад и орехи.

"Я ожидаю, что супермаркеты полностью передадут эту экономию (от снижения тарифов) своим клиентам", – пояснила Ривз.

Глава британского Минфина также заявила депутатам парламента, что собирается увеличить налоги с нефтяных компаний, работающих в Великобритании, чтобы покрыть расходы на план помощи населению.

Кроме того, правительство выделит 350 миллионов фунтов стерлингов (404 млн евро) на "фонд устойчивости" для производителей критически важных химических веществ. Дополнительно планируется выделить 120 миллионов фунтов стерлингов (138 млн евро) на поддержку керамического сектора.