theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
euronews.com logoeuronews
18 Мая 2026, 17:25
6 098
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Правящая партия Испании потерпела поражение в самом населенном регионе страны

По предварительным итогам региональных выборов в Андалусии правящая Социалистическая рабочая партия потерпела поражение.

Правящая партия Испании потерпела поражение в самом населенном регионе страны.
Правящая партия Испании потерпела поражение в самом населенном регионе страны.

После подсчета 99% бюллетеней избирательная комиссия сообщила, что из 100 мест в региональном парламенте социалисты претендуют только на 28, тогда как главная оппозиционная Консервативная народная партия — на 53 места. Еще 15 мест взяла праворадикальная партия Vox, передает euronews.com

Андалусия, где проживает 8,7 млн человек, считается самым населенным регионом Испании. По этой причине политологи следили за выборами в Андалусии с особым вниманием, считая их репетицией к общенациональным выборам в Испании, которые пройдут в следующем году.

Источник
euronews.com logoeuronews
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте