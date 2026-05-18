18 Мая 2026, 17:25
6 098
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Правящая партия Испании потерпела поражение в самом населенном регионе страны
По предварительным итогам региональных выборов в Андалусии правящая Социалистическая рабочая партия потерпела поражение.
После подсчета 99% бюллетеней избирательная комиссия сообщила, что из 100 мест в региональном парламенте социалисты претендуют только на 28, тогда как главная оппозиционная Консервативная народная партия — на 53 места. Еще 15 мест взяла праворадикальная партия Vox, передает euronews.com
Андалусия, где проживает 8,7 млн человек, считается самым населенным регионом Испании. По этой причине политологи следили за выборами в Андалусии с особым вниманием, считая их репетицией к общенациональным выборам в Испании, которые пройдут в следующем году.