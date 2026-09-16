Пожилая швейцарка по ошибке оставила 1 700 евро чаевых в булочной.

Пока в разных регионах Швейцарии посетители возмущаются капучино навынос по цене более 5 евро, обычный визит в пекарню обернулся для пожилой дамы четырёхзначной суммой, списанной с её счёта.

Как сообщает швейцарский потребительский журнал «Beobachter», в июле женщина позволила себе ореховый круассан на перекус на главном вокзале Винтертура, который обошелся ей более чем в 1 700 евро, сообщает Euronews.

Причиной тому, однако, стала ни инфляция, ни какая-то особенно дорогая добавка вроде чистого золота. Судя по всему, пенсионерка просто ошиблась при оплате. Представитель пекарни предполагает, что произошло недоразумение при вводе данных. При оплате картой там можно ввести и сумму чаевых. «Мы предполагаем, что клиентка решила, будто ей нужно набрать PIN-код», — рассказала представительница изданию.

Сначала всё это осталось незамеченным. Лишь во время консультации для пожилых людей по вопросам финансов странное списание привлекло внимание. Сотрудница обнаружила «необычно крупную» сумму для пекарни, когда просматривала выписки со счёта женщины.

Но на этом история не закончилась. И в самой пекарне изначально не заметили необычно крупный платёж. Причиной стала техническая ошибка, из-за которой потребовалось время и несколько шагов, чтобы разобраться в ситуации.

Сейчас пенсионерка уже получила свои деньги обратно. Сама она воспринимает случившееся с юмором и решила, что впредь в булочной будет расплачиваться лучше наличными.