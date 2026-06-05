Пожар в Индии унес жизни иностранцев из восьми стран.

Об этом на брифинге заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Рандхир Джайсвал, передает media.az

«Согласно имеющейся информации, среди погибших при пожаре в Дели - 13 иностранцев: один гражданин Мозамбика, четверо из Нигерии, трое из Кыргызстана, по одному из Узбекистана, Бангладеш, Либерии, Конго и Ирака. Кроме того, в результате этого инцидента пострадали более 20 иностранных граждан», - сказал он.

По словам Джайсвал, индийское внешнеполитическое ведомство поддерживает связь со всеми соответствующими посольствами и стремится оказать необходимую помощь: «Мы взаимодействуем с местными властями для оформления всех нужных документов, а также с больничными администрациями там, где требуется медицинская помощь».

Ранее индийские СМИ сообщали о гибели 18 иностранцев при пожаре.

Напомним, что возгорание произошло в гостинице на юге Дели утром 3 июня. Жертвами стал 21 человек, 47 удалось спасти. Следователи устанавливают причину пожара. Владелец отеля задержан.