theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
media
5 Июня 2026, 21:37
6
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Пожар в Индии унес жизни иностранцев из восьми стран

Как минимум 13 граждан других государств стали жертвами масштабного возгорания в отеле на юге индийской столицы.

Пожар в Индии унес жизни иностранцев из восьми стран.
Пожар в Индии унес жизни иностранцев из восьми стран.

Об этом на брифинге заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Рандхир Джайсвал, передает media.az

«Согласно имеющейся информации, среди погибших при пожаре в Дели - 13 иностранцев: один гражданин Мозамбика, четверо из Нигерии, трое из Кыргызстана, по одному из Узбекистана, Бангладеш, Либерии, Конго и Ирака. Кроме того, в результате этого инцидента пострадали более 20 иностранных граждан», - сказал он.

По словам Джайсвал, индийское внешнеполитическое ведомство поддерживает связь со всеми соответствующими посольствами и стремится оказать необходимую помощь: «Мы взаимодействуем с местными властями для оформления всех нужных документов, а также с больничными администрациями там, где требуется медицинская помощь».

Ранее индийские СМИ сообщали о гибели 18 иностранцев при пожаре.

Напомним, что возгорание произошло в гостинице на юге Дели утром 3 июня. Жертвами стал 21 человек, 47 удалось спасти. Следователи устанавливают причину пожара. Владелец отеля задержан.

Источник
media
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте