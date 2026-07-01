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1 Июля 2026, 14:58
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Поверхность мирового океана прогрелась до исторического максимума в июне

Средняя температура поверхности мирового океана в июне 2026 года поднялась до максимальных значений за всю историю наблюдений в этом месяце, приблизившись к +21 °С, сообщает европейская служба мониторинга Copernicus Marine.

Поверхность мирового океана прогрелась до исторического максимума в июне.
Поверхность мирового океана прогрелась до исторического максимума в июне.

Показатель побил рекорды 2023 и 2024 годов, когда он был на уровне +20,9 °С. Средняя температура мирового океана непрерывно росла первые шесть месяцев 2026 года и составила +20,94 °С по итогам полугодия — это второй максимальный результат за всю историю наблюдений, пишет copernicus.eu

«Морские волны тепла неуклонно распространялись в течение всего периода, в конечном итоге затронув около 82% мирового океана»,— рассказал ведущий океанограф Морской службы Copernicus Саймон ван Геннип.

По словам исследователя, очагами повышенного тепла стали Средиземное море, центральная часть Северной Атлантики и экваториальная часть Тихого океана. В этих водах также были зафиксированы рекордные показатели. Господин ван Геннип отметил, что мировой океан находится под устойчивым тепловым стрессом.

В пресс-релизе Copernicus Marine указано, что потепление происходит из-за прихода климатического явления Эль-Ниньо — периода аномального потепления в центральной и восточной части Тихого океана длительностью от 9 до 12 месяцев. В середине июня о его начале заявило Метеорологическое бюро Австралии.

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