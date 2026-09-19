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euronews.com logoeuronews
19 Сентября 2026, 15:00
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Полный бак в ЕС достиг рекордной стоимости: бензин - €103, дизель - €108

Средняя цена бензина и дизеля в Евросоюзе достигла рекордных значений: за 50 литров бензина теперь приходится платить около €103, дизеля - €108.

Полный бак в ЕС достиг рекордной стоимости: бензин - €103, дизель - €108.
Полный бак в ЕС достиг рекордной стоимости: бензин - €103, дизель - €108.

И это может быть не предел: эксперты ЕЦБ ожидают пика перерабатывающей маржи на дизель в октябре, что способно дополнительно повысить цены на заправках, передает euronews.com

Заправить автомобиль до полного бака ещё никогда не было так дорого в среднем по Европейскому союзу, свидетельствуют данные Еврокомиссии. По действующим средним ценам, чтобы полностью залить 50‑литровый бак бензина, нужно около 103 €, для полного бака дизеля - в среднем 108 €.

Розничные цены на топливо резко выросли после начала конфликта на Ближнем Востоке, усилив инфляционное давление в странах евроблока. Энергетическая инфляция в зоне евро в августе поднялась до 14,3 % против 10,3 % в июле, сообщал ранее Европейский центральный банк.

Литр бензина в пересчёте на средневзвешенную цену по ЕС на 14 сентября стоил 2,063 € , дизель — 2,159 €. Оба показателя стали самыми высокими за всё время ведения статистики Еврокомиссией, начиная с 2005 года. Предыдущий максимум по бензину был зафиксирован в 2022 году, а дизель в последний раз приближался к нынешнему уровню в апреле этого года.

Цены значительно различаются между странами ЕС. Самый дешёвый бензин - на Мальте, 1,34 € за литр, самый дорогой - в Дании, 2,56 €. Дизель стоит от 1,21 € за литр на Мальте до 2,51 € в Финляндии.

Эти данные опубликованы в последнем Еженедельном нефтяном бюллетене Еврокомиссии от 17 сентября и основаны на ценах по состоянию на 14 сентября. В расчётах учтены налоги.

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Источник
euronews.com logoeuronews
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