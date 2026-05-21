Полиция Румынии объявила в розыск американского рэпера Wiz Khalifa.

Инцидент произошёл в 2024 году в курортном городке Костинешты. Рэпер вышел на сцену и закурил сигарету с каннабисом прямо во время выступления. Позже сотрудники правоохранительных органов нашли при нём 18 граммов марихуаны. В конце прошлого года Апелляционный суд Констанцы приговорил музыканта к девяти месяцам реального тюремного срока, пишет digi24.ro

«Причина, по которой Томаз Кэмерон Джибрил был объявлен в розыск: ордер на исполнение наказания в виде лишения свободы. Деяние: преступление против законодательства о наркотиках. Описание: осуждён на 9 месяцев тюремного заключения за совершение преступления — хранение наркотиков без права на собственное употребление», - заявили в полиции.

Этой весной Wiz Khalifa попытался обжаловать приговор, но безуспешно. Решение Апелляционного суда Констанцы осталось в силе.

Согласно решению Высокого кассационного суда Румынии, жалоба, поданная осуждённым Томазом Кэмероном Джибрилом, была отклонена как необоснованная. Суд также обязал его уплатить государству 300 румынских леев в счёт судебных издержек. Решение является окончательным.