theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
digi24.ro logodigi24
21 Мая 2026, 12:16
877
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Полиция Румынии объявила в розыск американского рэпера Wiz Khalifa

Американский рэпер Wiz Khalifa появился на сайте полиции Румынии в разделе «Разыскиваемые лица». В конце прошлого года он был приговорён к девяти месяцам тюремного заключения после того, как закурил сигарету с каннабисом на сцене.

Полиция Румынии объявила в розыск американского рэпера Wiz Khalifa.
Полиция Румынии объявила в розыск американского рэпера Wiz Khalifa.

Инцидент произошёл в 2024 году в курортном городке Костинешты. Рэпер вышел на сцену и закурил сигарету с каннабисом прямо во время выступления. Позже сотрудники правоохранительных органов нашли при нём 18 граммов марихуаны. В конце прошлого года Апелляционный суд Констанцы приговорил музыканта к девяти месяцам реального тюремного срока, пишет digi24.ro

«Причина, по которой Томаз Кэмерон Джибрил был объявлен в розыск: ордер на исполнение наказания в виде лишения свободы. Деяние: преступление против законодательства о наркотиках. Описание: осуждён на 9 месяцев тюремного заключения за совершение преступления — хранение наркотиков без права на собственное употребление», - заявили в полиции.

Этой весной Wiz Khalifa попытался обжаловать приговор, но безуспешно. Решение Апелляционного суда Констанцы осталось в силе.

Согласно решению Высокого кассационного суда Румынии, жалоба, поданная осуждённым Томазом Кэмероном Джибрилом, была отклонена как необоснованная. Суд также обязал его уплатить государству 300 румынских леев в счёт судебных издержек. Решение является окончательным.

Полиция Румынии объявила в розыск американского рэпера Wiz Khalifa

Источник
digi24.ro logodigi24
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте