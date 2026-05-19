Полиция Молдовы провела рейды на дорогах и за сутки выявила сотни нарушений.

Только за последние 24 часа правоохранители зафиксировали 489 случаев превышения скорости, включая особо опасные, передает tv8.md

На севере страны были остановлены водители, двигавшиеся на экстремально высокой скорости: 26-летний мужчина за рулём Mercedes разогнался до 185 км/ч, а водитель BMW — до 184 км/ч.

За превышение скорости более чем на 80 км/ч нарушителям грозит штраф до 5 тысяч леев и лишение водительских прав на срок от 60 до 90 дней.

Параллельно в Яловенском и Страшенском районах инспекторы выявили несколько случаев управления автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

В Сурученах 33-летний водитель BMW находился в сильном алкогольном опьянении — уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе превышал норму в 7 раз.

В Резенах 49-летний водитель Mazda превысил допустимый показатель почти в 6 раз.

А в Скоренах сотрудники полиции остановили Audi, за рулём которой находился 26-летний мужчина с положительным тестом на употребление марихуаны.

Все транспортные средства были эвакуированы на спецстоянку, а в отношении водителей начаты разбирательства в соответствии с законом.