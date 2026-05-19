theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
19 Мая 2026, 14:07
25 939
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Politico узнало о подготовке США к боевым действиям на Кубе

Южное командование США провело несколько совещаний, на которых обсуждались потенциальные боевые действия на Кубе.

Politico узнало о подготовке США к боевым действиям на Кубе.
Politico узнало о подготовке США к боевым действиям на Кубе.

Об этом сообщило Politico со ссылкой на американского чиновника и еще один источник. По их словам, сейчас США относятся к проведению военной операции намного серьезнее, чем раньше.

По данным Politico, президент США Дональд Трамп и его помощники разочарованы тем, что давление с американской стороны не привело к уступкам со стороны Кубы.

«Первоначальная идея в отношении Кубы заключалась в том, что руководство слабое и что сочетание усиления санкций, фактической нефтяной блокады и явных военных побед США в Венесуэле и Иране заставит кубинцев пойти на сделку»,— сказал собеседник издания. По его словам, кубинцы «оказались жестче, чем предполагалось изначально». Это может быть связано с позицией Ирана в конфликте с США.

Собеседники Politico прокомментировали сообщения о планах США захватить бывшего лидера Кубы Рауля Кастро. По их словам, администрация рассматривает сразу несколько вариантов военных операций, помимо захвата одного-двух человек. В США допускают как единичный авиаудар, так и наземное вторжение.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что страна не представляет для США угрозы. Он отметил, что у Соединенных Штатов есть право защищаться от военной агрессии, однако подобную угрозу нельзя использовать как повод «для навязывания войны благородному кубинскому народу». Санкции против Кубы Мигель Диас-Канель назвал актом геноцида.

Отношения Кубы и США обострились в январе, когда Дональд Трамп подписал указ о пошлинах на товары из стран, которые поставляют кубинцам нефть. На острове начался энергетический кризис. 1 мая господин Трамп ввел новые санкции против руководства Кубы. На следующий день он заявил, что ВМС США могут взять остров под контроль «по пути из Ирана».

Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте