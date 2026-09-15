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Point.md logoPoint
15 Сентября 2026, 18:05
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Польша потеряла $424 млн при попытке купить нефть за криптовалюту

Польская государственная энергетическая группа Orlen потеряла $230 млн после попытки купить около 6 млн баррелей венесуэльской нефти за криптовалюту.

Польша потеряла $424 млн при попытке купить нефть за криптовалюту.
Польша потеряла $424 млн при попытке купить нефть за криптовалюту.

Деньги переводили через посредников и конвертировали в USDT, однако поставка сорвалась, передает ft.com

По данным издания, в ноябре 2023 года швейцарское торговое подразделение Orlen — Orlen Trading Switzerland (OTS) — заключило с дубайской Hannon International контракт на поставку нефти Merey 16 на $345 млн. OTS рассчитывала заработать $25–30 млн и перечислила Hannon аванс в размере $230 млн.

Венесуэла готова была принять только криптовалюту — USDT. Hannon для конвертации переводила деньги дубайским посредникам. Один из них получил $135 млн, но, по данным Hannon, передал продавцу только 85 млн USDT. Еще $30 млн были перечислены другой компании, однако до Венесуэлы они не дошли.

В январе 2024 года представители Hannon отправились в Венесуэлу и передали посредникам USB-накопители с доступом к десяткам миллионов USDT. В частности, одному брокеру передали 60 млн USDT, затем еще 50 млн. Однако нефть поставлена не была.

Тем временем три зафрахтованных Orlen супертанкера прибыли к терминалу Хосе в декабре 2023 года, но неделями оставались без груза. Срок поставки истекал 19 декабря, а Orlen несла расходы за простой судов.

В январе OTS попыталась заключить с Hannon новую сделку на 1 млн баррелей нефти, но отказалась от нее из-за загрязнения сырья. Затем стороны договорились о поставке 1 млн баррелей мазута. В марте один из кораблей Orlen загрузил около 500 тыс. баррелей — половину предусмотренного объема.

28 марта OTS расторгла первоначальный контракт. По внутренней оценке, транспортные расходы по сделкам с Hannon достигли $72 млн.

Orlen до сих пор пытается вернуть перечисленные Hannon $230 млн, отмечает FT. Спор рассматривается в арбитраже. Hannon утверждает, что выступала посредником и покупала нефть за USDT, поскольку OTS не могла делать это напрямую. Orlen считает, что Hannon была обязана поставить нефть независимо от привлечения третьих сторон.

Прокуратура Варшавы расследует действия бывших руководителей Orlen в связи с предполагаемым ненадлежащим контролем за денежным пулом в $600 млн, из которого финансировались операции OTS. Бывшему главе OTS Самеру Аваду и другим экс-руководителям предъявлены обвинения в ненадлежащем управлении, которые они отрицают.

После расторжения контракта одному из ранее зафрахтованных Orlen судов все же удалось загрузить тяжелую венесуэльскую нефть (нефть с высокой вязкостью и плотностью), отмечает издание.

По оценкам правительства Польши, убытки компании Orlen составили не менее 1,6 млрд злотых ($424 млн). Эта сумма включает в себя расходы на транспортировку, юридические и другие издержки, которые, по мнению правительства, были вызваны неэффективным управлением.

FT пишет, что это происшествие стало одним из крупнейших корпоративных скандалов в истории Польши.

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