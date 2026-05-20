theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
focus.ua logofocus
20 Мая 2026, 14:05
9 205
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Подоляк: Выборы в Украине могут состояться весной 2027 года, но есть условие

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что избирательный процесс в стране могут запустить не ранее чем через три месяца после устойчивого прекращения огня.

Подоляк: Выборы в Украине могут состояться весной 2027 года, но есть условие.
Подоляк: Выборы в Украине могут состояться весной 2027 года, но есть условие.

По его словам, при определенных условиях выборы могут состояться весной 2027 года, пишет focus.ua

"Я считаю, что это возможно только через три месяца после постоянного прекращения огня. Это возможно точно не весной и даже не осенью этого года", — сказал советник ОП.

По словам Подоляка, глава Кремля Владимир Путин считает, что из-за войны на Ближнем Востоке для России появилось "окно возможностей". Он утверждает, что российское руководство живет в собственном видении ситуации и не воспринимает реальность.

"Генералы ему рисуют, что он где-то уже возле Киева находится и немного осталось, чтобы захватить всю Украину. Он живет в таком измерении", — заявил Подоляк.

Он добавил, что таким "окном возможностей" для России могут быть весна, лето и осень 2026 года. В то же время, по его словам, Украина должна продолжать системные удары по российским экспортно-ориентированным отраслям, поскольку "это единственный аргумент, который понимает Россия".

Подоляк считает, что при условии системного давления на Путина и отсутствия других факторов выборы в Украине могут состояться весной следующего года.

Источник
focus.ua logofocus
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте