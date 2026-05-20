Подоляк: Выборы в Украине могут состояться весной 2027 года, но есть условие.

По его словам, при определенных условиях выборы могут состояться весной 2027 года, пишет focus.ua

"Я считаю, что это возможно только через три месяца после постоянного прекращения огня. Это возможно точно не весной и даже не осенью этого года", — сказал советник ОП.

По словам Подоляка, глава Кремля Владимир Путин считает, что из-за войны на Ближнем Востоке для России появилось "окно возможностей". Он утверждает, что российское руководство живет в собственном видении ситуации и не воспринимает реальность.

"Генералы ему рисуют, что он где-то уже возле Киева находится и немного осталось, чтобы захватить всю Украину. Он живет в таком измерении", — заявил Подоляк.

Он добавил, что таким "окном возможностей" для России могут быть весна, лето и осень 2026 года. В то же время, по его словам, Украина должна продолжать системные удары по российским экспортно-ориентированным отраслям, поскольку "это единственный аргумент, который понимает Россия".

Подоляк считает, что при условии системного давления на Путина и отсутствия других факторов выборы в Украине могут состояться весной следующего года.