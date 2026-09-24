По Киеву был нанесен ракетный удар: есть погибшие.

По словам мэра Киева, в Подольском районе столицы Украины обломки попали на автопарковку у роддома, пострадавших в медучреждении нет. В Дарницком районе обломок ракеты упал на проезжую часть, добавил градоначальник.

Двое человек погибли, шестеро пострадали в результате обстрела Киева вооруженными силами (ВС) РФ. Об этом в ночь на четверг, 24 сентября, сообщил в Telegram мэр украинской столицы Виталий Кличко, пишет dw.com

По его словам, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. В Дарницком районе обломок ракеты упал на проезжую часть. В Соломенском и Подольском районах обломки - на территории нежилой застройки. В Днепровском районе фрагменты - во дворе 16-этажного и частного жилых домов, а также - на административном здании. Затронуты территории частных усадеб, в одном из домов - разрушения.

Кличко: В Подольском районе обломки попали на автопарковку у роддома

В Подольском районе обломки ракеты попали на автопарковку у роддома. Произошло возгорание автомобилей. Повреждены окна и часть фасада здания.

По предварительным данным, в медучреждении пострадавших нет. Кроме того, нанесен ущерб расположенному рядом клинико-диагностическому центру, добавил Кличко.

Около 20 ракет разных типов было выпущено по Киеву за 35 минут, главная цель атаки - электроэнергетика, пишет украинский Telegram-канал Insider UA.

Одесса: Повреждены медицинские и образовательные учреждения, а также жилые дома

Между тем глава Одесской городской военной администрации (МВА) Сергей Лысак сообщил в Telegram об атаке ВС РФ на Одессу. По его словам, повреждены медицинские и образовательные учреждения, а также жилые дома.

"Все соответствующие службы находятся на местах. Развертываются оперативные штабы для оказания помощи людям", - написал Лысак.