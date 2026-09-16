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meduza.io logomeduza
16 Сентября 2026, 20:24
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В Киеве в результате атаки российских дронов сгорел склад с реквизитом студии «Квартал 95»

В результате удара российских беспилотников по Киеву в ночь на 16 сентября уничтожен склад, на котором хранился реквизит студии «Квартал 95». Об этом сообщила сама студия.

В Киеве в результате атаки российских дронов сгорел склад с реквизитом студии «Квартал 95».
В Киеве в результате атаки российских дронов сгорел склад с реквизитом студии «Квартал 95».

По ее данным, уничтожено большое количество декораций, костюмов и других предметов, которые использовались на протяжении 20 лет в концертах, телешоу, фильмах и сериалах «Квартала 95», передает meduza.io

«Российское оружие может уничтожить имущество. Но она не может нас остановить. Мы продолжаем работать, писать новые шутки и помогать украинским защитникам. Все запланированные концерты пройдут. С реквизитом или без него», — заявили в студии. 

По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, российский дрон ударил по складу в Святошинском районе Киева. Там произошел пожар. Пострадал один человек.  

В Киеве в результате атаки российских дронов сгорел склад с реквизитом студии «Квартал 95»

В Киеве в результате атаки российских дронов сгорел склад с реквизитом студии «Квартал 95»

В Киеве в результате атаки российских дронов сгорел склад с реквизитом студии «Квартал 95»

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Источник
meduza.io logomeduza
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