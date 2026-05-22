theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
dw.com logodw
22 Мая 2026, 16:34
12 938
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Плющенко закрыл соцсети после ухода сына в сборную Азербайджана по фигурному катанию

13-летний сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко будет выступать под азербайджанским флагом.

Плющенко закрыл соцсети после ухода сына в сборную Азербайджана по фигурному катанию.
Плющенко закрыл соцсети после ухода сына в сборную Азербайджана по фигурному катанию.

По словам Плющенко, его сын Александр получил спортивное гражданство Азербайджана на пять лет, а российская Федерация фигурного катания выдала разрешение. В состав сборной РФ младший Плющенко никогда не входил, сообщает dw.com

На день публикации новости 21 мая аккаунты Евгения и Александра Плющенко были открытыми. Сейчас подписаться на фигуристов возможно, только отправив запрос и дождавшись одобрения. 

Плющенко-младший участвовал в ледовых шоу отца и выступал по первому спортивному разряду. В прошлом году на турнирах в Подмосковье он дважды побеждал в соревнованиях в своей категории из-за отсутствия других участников.

Международный союз конькобежцев (ISU) с 2022 года не допускает российских фигуристов до соревнований. Исключение было сделано только для Олимпиады-2026, где выступили Аделия Петросян и Петр Гуменник под нейтральным флагом.

Евгений Плющенко ранее публично заявлял, что будет пытаться отговаривать своих учеников от перехода в другие сборные. Он также известен своей публичной поддержкой Владимира Путина, был его доверенным лицом на президентских выборах 2024 года и высказывался в поддержку войны России против Украины.

Источник
dw.com logodw
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте