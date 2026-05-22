Плющенко закрыл соцсети после ухода сына в сборную Азербайджана по фигурному катанию.

По словам Плющенко, его сын Александр получил спортивное гражданство Азербайджана на пять лет, а российская Федерация фигурного катания выдала разрешение. В состав сборной РФ младший Плющенко никогда не входил, сообщает dw.com

На день публикации новости 21 мая аккаунты Евгения и Александра Плющенко были открытыми. Сейчас подписаться на фигуристов возможно, только отправив запрос и дождавшись одобрения.

Плющенко-младший участвовал в ледовых шоу отца и выступал по первому спортивному разряду. В прошлом году на турнирах в Подмосковье он дважды побеждал в соревнованиях в своей категории из-за отсутствия других участников.

Международный союз конькобежцев (ISU) с 2022 года не допускает российских фигуристов до соревнований. Исключение было сделано только для Олимпиады-2026, где выступили Аделия Петросян и Петр Гуменник под нейтральным флагом.

Евгений Плющенко ранее публично заявлял, что будет пытаться отговаривать своих учеников от перехода в другие сборные. Он также известен своей публичной поддержкой Владимира Путина, был его доверенным лицом на президентских выборах 2024 года и высказывался в поддержку войны России против Украины.