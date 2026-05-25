Пять стран НАТО настроены против идеи Рютте о выделении 0,25% ВВП на поддержку Украины
Рютте недавно признал, что его идея о том, чтобы союзники выделяли на поддержку Украины по 0,25% своего ВВП, "не сработает" из-за недостатка поддержки, но не называл, кто выступает против.
Об этом со ссылкой на источники сообщает британское издание The Telegraph, пишет "Европейская правда".
По данным The Telegraph, во время предварительных обсуждений на прошлой неделе против высказались Великобритания, Франция, Италия, Испания и Канада.
Источник в НАТО сообщил изданию, что эти страны "не с энтузиазмом настроены" по отношению к этой идее.
По крайней мере 7 других стран НАТО, из которых все уже выделяют на поддержку более 0,25% своего ВВП, выступили "за".
Собеседник не назвал страны, высказавшиеся в поддержку идеи Рютте, но, судя по публично доступным данным и подсчетам Kiel Institute, это, скорее всего, страны Северной Европы и Балтии, Польша и Нидерланды.
В частности, перед встречей на уровне глав МИД стран НАТО в Швеции на прошлой неделе об этом говорил норвежский министр.
Шведский премьер Ульф Кристерссон также сказал, что "хотел бы, чтобы больше стран, которые так красиво говорят об Украине", больше вкладывались в военную помощь.
Поскольку в Альянсе все решения принимаются по принципу единогласия, препятствием может стать категорическое сопротивление даже одной столицы.
Издание отмечает, что эта информация может стать дополнительной причиной разочарования в Великобритании – после ослабления санкций против российской нефти.
Одновременно отмечается, что к Великобритании нет претензий относительно объемов помощи, которую она уже оказывает Украине, хотя они и меньше 0,25% ВВП – больше всего нареканий со стороны тех, чьи вклады велики, звучат в адрес Франции, Испании, Италии, которым высказывают упреки за то, что они, как 3-я, 4-я и 5-я крупнейшие экономики Европы, могли бы вкладывать больше.
Напомним, после министерской встречи Рютте заявил, что услышал "много обнадеживающих комментариев" от союзников относительно помощи Украине.