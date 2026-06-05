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gazeta.ru logogazeta
5 Июня 2026, 10:34
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Песков: В Кремле видели письмо Зеленского, Путину будет доложено позже

Кремль уже видел открытое письмо президента Украины Владимира Зеленского Владимиру Путину, заявил официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков.

Песков: В Кремле видели письмо Зеленского, Путину будет доложено позже.
Песков: В Кремле видели письмо Зеленского, Путину будет доложено позже.

Он отметил, что сам уже ознакомился с текстом письма, а лидер российского государства еще не видел его, поскольку отвечал на вопросы глав международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), пишет gazeta.ru

Песков добавил, что если Зеленский хочет встретиться с Путиным, то может приехать для этого в Москву.

Напомним, что Зеленский обратился в открытом письме к Путину с просьбой определить дату личной встречи, чтобы «закончить эту войну». В качестве предполагаемых мест Зеленский выделил Швейцарию, Турцию и страны арабского мира, которые «традиционно принимают лидеров для решения вопросов войны и мира».

Источник
gazeta.ru logogazeta
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