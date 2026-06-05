5 Июня 2026, 10:34
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Песков: В Кремле видели письмо Зеленского, Путину будет доложено позже
Кремль уже видел открытое письмо президента Украины Владимира Зеленского Владимиру Путину, заявил официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что сам уже ознакомился с текстом письма, а лидер российского государства еще не видел его, поскольку отвечал на вопросы глав международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), пишет gazeta.ru
Песков добавил, что если Зеленский хочет встретиться с Путиным, то может приехать для этого в Москву.
Напомним, что Зеленский обратился в открытом письме к Путину с просьбой определить дату личной встречи, чтобы «закончить эту войну». В качестве предполагаемых мест Зеленский выделил Швейцарию, Турцию и страны арабского мира, которые «традиционно принимают лидеров для решения вопросов войны и мира».