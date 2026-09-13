13 Сентября 2026, 10:00
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Песков о встрече Путина и Зеленского в Майами: Это невозможно.
Песков о встрече Путина и Зеленского в Майами: Это невозможно
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на вопрос AFP о возможности встречи Владимира Путина с украинским президентом Владимиром Зеленским на саммите G20, который пройдет в Майами 14-15 декабря.
«Это невозможно», — цитирует AFP Пескова, пишет bbc.com
Накануне Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным в Майами ради прекращения войны. Пескову уже задавали вопрос о возможности такой встречи, и тогда он сказал, что пока неизвестно, поедет ли Путин в Майами.
Отвечая на вопрос о возможности встречи Путина и Зеленского в другом месте, Песков вновь заявил, что это может быть только Москва.
«Есть готовность встретиться с ним в Москве», — цитирует AFP слова Пескова.