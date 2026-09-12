12 Сентября 2026, 15:03
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Зеленский готов встретиться с Путиным на саммите "Группы двадцати" в США.
Зеленский готов встретиться с Путиным на саммите "Группы двадцати" в США
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна находится в сильной позиции для переговоров.
Также он предложил встретиться с Владимиром Путиным в Майами, где в декабре состоится саммит лидеров стран "Большой двадцатки", пишет 24tv.ua
Об этом он заявил в интервью изданию DW, подчеркнув важность личного контакта для принятия ключевых решений.
"Мы должны быть там. Мы должны встретиться, поговорить и принять решение", – заявил Зеленский.
Зеленский добавил, что то, что он собирается сказать Путину, имеет меньшее значение, чем результат.
"Дело не в словах. Неважно, что я ему скажу или что он хочет мне сказать. Важны результаты. Вот и все", – подчеркнул он.