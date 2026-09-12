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24tv.ua logo24tv
12 Сентября 2026, 15:03
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Зеленский готов встретиться с Путиным на саммите "Группы двадцати" в США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна находится в сильной позиции для переговоров.

Зеленский готов встретиться с Путиным на саммите "Группы двадцати" в США.
Зеленский готов встретиться с Путиным на саммите "Группы двадцати" в США.

Также он предложил встретиться с Владимиром Путиным в Майами, где в декабре состоится саммит лидеров стран "Большой двадцатки", пишет 24tv.ua

Об этом он заявил в интервью изданию DW, подчеркнув важность личного контакта для принятия ключевых решений.

"Мы должны быть там. Мы должны встретиться, поговорить и принять решение", – заявил Зеленский.

Зеленский добавил, что то, что он собирается сказать Путину, имеет меньшее значение, чем результат.

"Дело не в словах. Неважно, что я ему скажу или что он хочет мне сказать. Важны результаты. Вот и все", – подчеркнул он.

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Источник
24tv.ua logo24tv
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