Зеленский готов встретиться с Путиным на саммите "Группы двадцати" в США.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна находится в сильной позиции для переговоров.

Также он предложил встретиться с Владимиром Путиным в Майами, где в декабре состоится саммит лидеров стран "Большой двадцатки", пишет 24tv.ua

Об этом он заявил в интервью изданию DW, подчеркнув важность личного контакта для принятия ключевых решений.

"Мы должны быть там. Мы должны встретиться, поговорить и принять решение", – заявил Зеленский.

Зеленский добавил, что то, что он собирается сказать Путину, имеет меньшее значение, чем результат.

"Дело не в словах. Неважно, что я ему скажу или что он хочет мне сказать. Важны результаты. Вот и все", – подчеркнул он.