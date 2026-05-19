unian.net
19 Мая 2026, 14:40
Первая волна жары надвигается на Европу

Согласно новому прогнозу на ближайшие две недели, погода в Европе вскоре существенно изменится. В частности, в Польшу начнет поступать очень теплый воздух, благодаря которому почувствуется настоящее лето.

Есть вероятность, что температура впервые в этом году достигнет или превысит +30 °C. Однако жара затронет не всю страну и продлится недолго, пишет unian.net

О жаре в Польше говорят тогда, когда температура достигает или превышает +30 °C. В этом году таких значений еще не фиксировали, однако синоптики прогнозируют очень теплый период, поэтому вероятность жары растет.

В ближайшие дни этого не произойдет. 19 и 20 мая температура будет умеренной – около +18…+22 °C, а вот во второй половине недели начнет теплеть, и столбики термометров все чаще будут показывать +20…+25 °C.

На стыке этой и следующей недели ожидается самая высокая температура. Воздух в Восточной Европе прогреется до +22…+25 °C, местами до +27…+28 °C.

Пик потепления, скорее всего, придется примерно на 25 мая. Тогда температура может достичь около +30°C. После этого ожидаются изменения: ближе к концу мая температура начнет снижаться. Конец месяца и начало июня могут пройти под знаком похолодания, а дневные показатели снова опустятся примерно до +20 °C.

В ближайшие 14 дней погода останется переменчивой. Будут как солнечные дни, так и кратковременные дожди с грозами. Однако сильных и продолжительных осадков не ожидается.

Источник
