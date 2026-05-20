Первая страна в мире перешла на четырехдневную рабочую неделю: результат удивил.

Исландия вошла в историю как первая страна в мире, фактически перешедшая на четырехдневную рабочую неделю на национальном уровне. При этом страна опровергла один из главных мифов современного рынка труда, что сокращение рабочего времени вредит экономике, передает unian.net

Как пишет издание HotNews, согласно официальным данным, экономика Исландии не только не пережила спад, но и в 2025 году выросла на 1,3%. В 2026 году ожидается ускорение роста до 3%, тогда как уровень безработицы остается одним из самых низких в Европе.

По данным Eurostat, темпы роста Исландии в 2025 году превысили показатели значительно более крупных экономик, в частности Германии, Швейцарии, Норвегии, Франции и Италии.

Внедрению новой модели предшествовали масштабные исследования британского аналитического центра Autonomy и исландской организации Alda. Исследователи пришли к выводу, что после сокращения рабочей недели:

уровень стресса и профессионального выгорания заметно снизился;

работники сообщили об улучшении психического и физического здоровья;

у людей появилось больше времени для семьи, отдыха и личной жизни;

производительность труда выросла, поскольку сотрудники стали более отдохнувшими и сосредоточенными.

Крупнейший эксперимент в мире

Переход к новой системе начался с двух масштабных пилотных программ в 2015–2019 годах, организованных властями Рейкьявика и правительством Исландии. В тестировании приняли участие более 2500 работников – примерно 1% населения страны. Эксперимент охватил не только офисных работников, но и детские сады, школы, больницы, социальные службы, полицию и другие государственные структуры.

Базовая модель предусматривала сокращение рабочей недели с 40 до 35–36 часов без уменьшения зарплаты. Для этого компании и госучреждения оптимизировали рабочие процессы, сократили количество совещаний и отказались от лишних задач.

Опыт Исландии показал, что эффективность работы зависит не от количества отработанных часов, а от концентрации и организации труда.

В материале отмечается, что успех исландской модели совпадает с изменением подходов к работе среди поколения Z. Молодые работники все чаще отказываются от культуры постоянных переработок и требуют более гибких условий труда.

"Для поколения Z работа больше не является главной целью жизни, а лишь одним из ее элементов, который должен сочетаться с личным благополучием и психическим здоровьем", – говорится в материале.

Отмечается, что успех Исландии уже повлиял на рынок труда в других странах. Профсоюзы и правительства используют результаты эксперимента для продвижения аналогичных инициатив в Великобритании, Испании, Новой Зеландии и других странах.