22 Мая 2026, 23:30
Пентагон обнародовал вторую часть материалов про НЛО

Пентагон опубликовал новый массив данных о неопознанных летающих объектах. Видеозаписи, фотоснимки и документы появились сайте министерства войны США.

В ведомстве также похвастались интересом людей к теме — раздел WAR.GOV/UFO, посвящённый необъяснимым космическим явлениям, просмотрели свыше 1 млрд раз, передает war.gov

В обновлённый архив вошли кадры с неизвестным объектом над Ираком, снятые 1 мая 2022 года. В пояснении к видео указано, что на плёнке может быть запечатлён истребитель Су-27 или Су-35. Также во второй части есть признания экипажа лунной миссии «Аполлон-12» о светящихся точках и линиях. Среди снимков и видео преобладают современные материалы, снятые в 2020-е. 

Первая часть материалов была представлена 8 мая. Тот пакет документов включал в себя исторические снимки миссий «Аполлон-12» и «Аполлон-17», а также актуальные наблюдения американских военных за 2025–2026 годы. Министерство продолжит публиковать архивы. Не уточняется, когда будет обнародована третья часть.

