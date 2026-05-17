17 Мая 2026, 15:00
4 976
Павел Дуров заявил, что скучает по «иранским фейерверкам» в Дубае

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров похвалил работу противовоздушной обороны Объединенных Арабских Эмиратов в условиях обстрелов со стороны Ирана, заявив, что скучает по «иранским фейерверкам».

«Дубай снова полон машин и толп людей. Уже скучаю по иранским фейерверкам — они помогли очистить город от тех, кого легко впечатлить», — написал он в своем телеграм-канале, передает meduza.io

Дуров подчеркнул, что жители ОАЭ «за налог 0% получают лучшую защиту, чем европейцы, которые платят 50%».

Павел Дуров — гражданин ОАЭ. Он не в первый раз называет обстрелы Ирана «бесплатными фейерверками». В марте бизнесмен публично жалел о возможности «полюбоваться» ими, поскольку ему пришлось уехать из Дубая в Европу. При этом он заявил, что из-за «уровня преступности в Европе» в ОАЭ безопаснее, даже несмотря на обстрелы.

В Европе, а именно во Франции, против Дурова ведется расследование. Его обвиняют в отказе предоставить информацию по запросам уполномоченных органов, соучастии в распространении хакерских программ и изображений несовершеннолетних порнографического характера, а также в отмывании денег, полученных в результате преступных действий.

Тегеран начал атаковать страны Персидского залива беспилотниками после того, как США и Израиль нанесли удары по Ирану. Атакам в том числе подверглись Объединенные Арабские Эмираты.

Источник
meduza.io logomeduza
