theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
21 Мая 2026, 23:11
242
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Paramount начала работу над четвертой частью «Крестного отца»

Кинокомпания Paramount Pictures начала работу над четвертой частью «Крестного отца». Фильм будет основан на романе «Конни», который выйдет в 2027 году.

Paramount начала работу над четвертой частью «Крестного отца».
Paramount начала работу над четвертой частью «Крестного отца».

История криминального клана Корлеоне впервые рассказана от лица женщины, передает hollywoodreporter.com

Роман написала Адриана Триджиани — американская писательница, автор восемнадцати бестселлеров. Она стала первой женщиной, которая написала роман по вселенной «Крестного отца». По данным AP, «Конни» одобрили наследники автора первых романов Марио Пьюзо.

Выход романа «Конни» запланирован на осень 2027 года. В центре сюжета — Констанция (Конни) Корлеоне. Она — младший ребенок и единственная дочь дона Вито Корлеоне и Кармелы Корлеоне. Ее роль в трех фильмах «Крестный отец» исполнила Талия Шайр, сестра режиссера Фрэнсиса Форда Копполы.

«„Конни“ — это роман о том, как женщина пытается проложить свой собственный путь в мире, который уже решил, кто она, что она собой представляет и как к ней следует относиться», — заявила Триджиани.

Сага «Крестный отец» началась с одноименного романа Марио Пьюзо, который вышел в 1969 году. В 1972 году Фрэнсис Форд Коппола выпустил экранизацию романа. Режиссер снял еще две части истории — в 1974 и 1990 годах. Представитель Копполы назвал «маловероятным», что 87-летний режиссер в ближайшее время будет снимать четвертую часть саги.

Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте