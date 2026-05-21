Paramount начала работу над четвертой частью «Крестного отца».

История криминального клана Корлеоне впервые рассказана от лица женщины, передает hollywoodreporter.com

Роман написала Адриана Триджиани — американская писательница, автор восемнадцати бестселлеров. Она стала первой женщиной, которая написала роман по вселенной «Крестного отца». По данным AP, «Конни» одобрили наследники автора первых романов Марио Пьюзо.

Выход романа «Конни» запланирован на осень 2027 года. В центре сюжета — Констанция (Конни) Корлеоне. Она — младший ребенок и единственная дочь дона Вито Корлеоне и Кармелы Корлеоне. Ее роль в трех фильмах «Крестный отец» исполнила Талия Шайр, сестра режиссера Фрэнсиса Форда Копполы.

«„Конни“ — это роман о том, как женщина пытается проложить свой собственный путь в мире, который уже решил, кто она, что она собой представляет и как к ней следует относиться», — заявила Триджиани.

Сага «Крестный отец» началась с одноименного романа Марио Пьюзо, который вышел в 1969 году. В 1972 году Фрэнсис Форд Коппола выпустил экранизацию романа. Режиссер снял еще две части истории — в 1974 и 1990 годах. Представитель Копполы назвал «маловероятным», что 87-летний режиссер в ближайшее время будет снимать четвертую часть саги.