Папа Римский предостерег от «утраты человечности в пользу ИИ».

Папа римский Лев XIV предупредил об опасностях искусственного интеллекта, заявив, что новые технологии должны «оставаться на службе у человека», а не превращаться «в очередной инструмент господства и несправедливости».

Выступая в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже в рамках своего четырёхдневного визита во Францию, понтифик заявил, что ИИ грозит обеднить человеческие «идеи и взаимоотношения» через «процесс расчеловечивания», а также раскритиковал всё более навязчивый культ продуктивности в современных обществах, передает euronews.com

Выступая по-французски и по-английски, он отметил, что оценка людей по «критерию эффективности» подрывает уважение к человеческому достоинству и приводит к тому, что «тех, кто больше не считается продуктивным», общество отталкивает и вычеркивает.

Тема искусственного интеллекта стала одной из ключевых в понтификате Льва XIV. В мае он опубликовал свою первую энциклику под названием «Magnifica humanitas», где описал риски, которые несёт для людей неконтролируемое развитие ИИ, и выступил за усиление регулирования.

В своей речи он подчеркнул необходимость обеспечить, чтобы новые технологии содержали достаточные механизмы защиты детей, заявив, что «уязвимость» молодых людей «никогда не должна становиться поводом для эксплуатации».

Европейские законодатели продолжают искать способы оградить детей от онлайн-угроз: уже действуют, в частности, запреты на использование телефонов в школах, а Еврокомиссия представила законопроект KIDS Act (Keeping Internet Digital Spaces Accountable and Trustworthy), который может ограничить доступ к соцсетям для детей младше 13 лет и привлекает к себе всё больше внимания.