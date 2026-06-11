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epravda.com.ua logoepravda
11 Июня 2026, 23:16
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Ормуз "закрыт", но потоки нефти через него выросли на 50%

Потоки неиранской нефти через Ормузский пролив в июне выросли примерно на 50%, несмотря на борьбу США и Ирана за контроль над одним из ключевых маршрутов мирового нефтяного экспорта.

Ормуз &#34;закрыт&#34;, но потоки нефти через него выросли на 50%.
Ормуз "закрыт", но потоки нефти через него выросли на 50%.

По оценке Vortexa, за первые 10 дней июня через пролив выходило не менее 1,8 млн баррелей в сутки неиранской нефти из Персидского залива. В мае этот показатель составлял 1,2 млн баррелей в сутки, передает epravda.com.ua

В то же время иранская нефть не проходит через блокаду, введенную Вашингтоном. По словам президента США Дональда Трампа, американские военные с прошлого месяца помогли провести через Ормуз около 100 млн баррелей нефти, или не менее 2,4 млн баррелей в сутки с начала мая.

В четверг Иран заявил, что Ормузский пролив закрыт до дальнейшего уведомления. Рынок отреагировал сдержанно: фьючерсы на Brent торговались практически без изменений, в отличие от скачка на 13% после первого закрытия пролива в начале войны.

Источник
epravda.com.ua logoepravda
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