В Молдове растет заболеваемость раком кожи
Под наблюдением сейчас 10 900 человек, а у 1 300 диагностирована сама агрессивная форма заболеваний - меланома.
Специалисты предупреждают: главные факторы риска - солнце и солярии, и призывают не игнорировать любые изменения на коже, чтобы не упустить время, передает moldova1.md
65-летний Василе Залтур обратился к онкологу когда родинка, которая долгое время не вызывала беспокойства, стала болеть. "Когда ложился на спину, чувствовал боль. Больно было и когда что-то нес на плечах. Сначала родинка была маленькой, потом начала расти и болеть. Тогда я обратился к врачу. Это было два месяца назад. Сначала пошел к семейному врачу, и меня направили в онкологический институт", - рассказывает мужчина.
Руслан Лукианов тоже долго откладывал визит к врачу. Новообразование на спине он игнорировал четыре года - пока боль не стала невыносимой. Месяц назад ему сделали операцию: "Пока ничего не беспокоило, я, как это часто бывает, не обращал внимания. Но это была ошибка. Когда откидывался на спинку стула, чувствовал, что что-то не так. И только через четыре года пошел к врачу. Сделали операцию, сейчас прохожу лечение, которое назначил врач".
До 90% случаев рака кожи успешно лечатся, если заболевание выявлено на ранней стадии, говорят врачи. Главный фактор риска - ультрафиолетовое излучение, которое может вызывать необратимые изменения в клетках кожи. В Молдове такое лечение бесплатно, в том числе для незастрахованных пациентов.
"Пигментные образования кожи - родинки или невусы - в определенных случаях нужно удалять, чтобы предотвратить их перерождение в меланому. Некоторые опасные изменения можно заметить самостоятельно. Если образование на коже долго не заживает или покрывается корками, которые не проходят, это повод обратиться к врачу", - говорит дерматолог-онколог Виктор Чернат.
В прошлом году в Молдове выявили более 1 200 новых случаев немеланомного рака кожи - это больше, чем годом ранее. Число случаев меланомы немного снизилось, однако болезнь по-прежнему остается распространенной. Врачи рекомендуют пользоваться солнцезащитными средствами и ежегодно проходить профилактический осмотр у дерматолога.