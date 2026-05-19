В Молдове растет заболеваемость раком кожи.

Специалисты предупреждают: главные факторы риска - солнце и солярии, и призывают не игнорировать любые изменения на коже, чтобы не упустить время, передает moldova1.md

65-летний Василе Залтур обратился к онкологу когда родинка, которая долгое время не вызывала беспокойства, стала болеть. "Когда ложился на спину, чувствовал боль. Больно было и когда что-то нес на плечах. Сначала родинка была маленькой, потом начала расти и болеть. Тогда я обратился к врачу. Это было два месяца назад. Сначала пошел к семейному врачу, и меня направили в онкологический институт", - рассказывает мужчина.

Руслан Лукианов тоже долго откладывал визит к врачу. Новообразование на спине он игнорировал четыре года - пока боль не стала невыносимой. Месяц назад ему сделали операцию: "Пока ничего не беспокоило, я, как это часто бывает, не обращал внимания. Но это была ошибка. Когда откидывался на спинку стула, чувствовал, что что-то не так. И только через четыре года пошел к врачу. Сделали операцию, сейчас прохожу лечение, которое назначил врач".