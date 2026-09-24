Orange сокращает сотрудников в Румынии: добровольные увольнения и досрочная пенсия.

Французская телекоммуникационная группа Orange, лидер румынского рынка связи с более чем 11 млн клиентов, готовит волну добровольных увольнений и программ досрочного выхода на пенсию среди сотрудников в Румынии.

Об этом стало известно из внутреннего сообщения CEO компании Жюльена Дюкарро, направленного всем сотрудникам Orange в Румынии. В нём говорится, что если добровольные меры не дадут ожидаемого результата, компания прибегнет к дополнительным административным шагам, сообщает profit.ro

Официального публичного заявления компании пока нет. Profit.ro направил запрос в Orange România и обещает опубликовать официальный комментарий, как только он поступит.

Несколько сотрудников Orange România подтвердили изданию получение этого сообщения, отметив, что «в прошлом году было то же самое».

По словам анонимного источника, речь идёт о досрочном выходе на пенсию и добровольных увольнениях с компенсационными выплатами; если эти меры не сработают, следующим шагом обычно становятся сокращения и реструктуризация подразделений. Источник отметил, что новость застала многих сотрудников врасплох - никаких предварительных слухов или внутренних сигналов не было.

Как отмечает аналитик Дору Шупяла, представивший текст обращения, глава Orange România подчеркнул: расставания будут проходить через добровольные уходы (по соглашению сторон, с финансовым пакетом) и досрочные пенсии; но если этого сокращения затрат окажется недостаточно, компания рассмотрит и другие, менее комфортные способы оптимизации. Сотрудников, подпадающих под установленные компанией критерии, HR-департамент будет уведомлять индивидуально, и они смогут отказаться от ухода.

В прошлом году Orange România зафиксировала убыток в 841,6 млн леев на локальном рынке — на 2,6% меньше, чем в 2024 году, при этом выручка выросла на 15,2%, до 7,55 млрд леев.

Долги компании выросли на 0,15%, до 10,88 млрд леев.