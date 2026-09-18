ООН: К 2030 году число голодающих может достичь 520 миллионов.

Число людей, сталкивающихся с хроническим голодом на планете, к 2030 году может вырасти до 510–520 миллионов человек. Главным катализатором ухудшения гуманитарной ситуации в мире стал затяжной конфликт на Ближнем Востоке.

Отмечается кризис в Ормузском проливе, который привёл к росту цен на энергоносители и удобрения, а через них — к продовольственной инфляции, пишет who.int

Для сравнения: до начала конфликта прогнозировалось 503 миллиона голодающих. Таким образом, ближневосточный кризис может «отбросить назад» прогресс в борьбе с голодом, достигнутый за последние годы. В то же время общемировая численность недоедающих, согласно прогнозам, снизится на 20%.

В ООН отдельно подчеркивают, что обнародованный прогноз – от 510 до 520 миллионов голодающих – является умеренно-пессимистичным. При его составлении аналитики ФАО учитывали только последствия ближневосточного конфликта. Прогноз не учитывает дополнительные риски, которые способны ещё больше усугубить ситуацию.

В реальной жизни на ситуацию могут наложиться другие неблагоприятные факторы, включая новые волны экстремальных погодных явлений, засухи и наводнения, которые способны еще сильнее подорвать устойчивость мировой сельскохозяйственной системы. Среди них – Эль-Ниньо в 2026–2027 годах, а также сокращение официальной помощи развитию и гуманитарного финансирования.

Несмотря на тревожный прогноз, глобальный голод снижается третий год подряд. В 2025 году с проблемой голода столкнулись около 645 миллионов человек (7,8% населения мира) — почти на 14 миллионов меньше, чем годом ранее, и на 43 миллиона меньше, чем в пиковом 2022 году. Однако восстановление крайне неравномерно: Африка остаётся регионом с наибольшим абсолютным числом голодающих — около 309 миллионов человек.