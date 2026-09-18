theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
18 Сентября 2026, 15:29
3 264
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

ООН: К 2030 году число голодающих может достичь 520 миллионов

Число людей, сталкивающихся с хроническим голодом на планете, к 2030 году может вырасти до 510–520 миллионов человек. Главным катализатором ухудшения гуманитарной ситуации в мире стал затяжной конфликт на Ближнем Востоке.

ООН: К 2030 году число голодающих может достичь 520 миллионов.
ООН: К 2030 году число голодающих может достичь 520 миллионов.

Отмечается кризис в Ормузском проливе, который привёл к росту цен на энергоносители и удобрения, а через них — к продовольственной инфляции, пишет who.int

Для сравнения: до начала конфликта прогнозировалось 503 миллиона голодающих. Таким образом, ближневосточный кризис может «отбросить назад» прогресс в борьбе с голодом, достигнутый за последние годы. В то же время общемировая численность недоедающих, согласно прогнозам, снизится на 20%.

В ООН отдельно подчеркивают, что обнародованный прогноз – от 510 до 520 миллионов голодающих – является умеренно-пессимистичным. При его составлении аналитики ФАО учитывали только последствия ближневосточного конфликта. Прогноз не учитывает дополнительные риски, которые способны ещё больше усугубить ситуацию.

В реальной жизни на ситуацию могут наложиться другие неблагоприятные факторы, включая новые волны экстремальных погодных явлений, засухи и наводнения, которые способны еще сильнее подорвать устойчивость мировой сельскохозяйственной системы. Среди них – Эль-Ниньо в 2026–2027 годах, а также сокращение официальной помощи развитию и гуманитарного финансирования.

Несмотря на тревожный прогноз, глобальный голод снижается третий год подряд. В 2025 году с проблемой голода столкнулись около 645 миллионов человек (7,8% населения мира) — почти на 14 миллионов меньше, чем годом ранее, и на 43 миллиона меньше, чем в пиковом 2022 году. Однако восстановление крайне неравномерно: Африка остаётся регионом с наибольшим абсолютным числом голодающих — около 309 миллионов человек.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте