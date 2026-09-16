ООН рассматривает перенос помощи для Украины в подземные хранилища.

ООН рассматривает изменение подхода к сохранению гуманитарной помощи в Украине после серии российских ударов по составам организации. Из-за атак гуманитарные запасы и имущество понесли значительные потери.

О возможном изменении подхода к хранению помощи заявил гуманитарный координатор ООН в Украине. Организация рассматривает вариант перемещения запасов в подземные помещения, чтобы обезопасить их от дальнейших атак, пишет rbc.ua со ссылкой на reuters.com

Речь идет именно об обработке такого решения на фоне потерь, которые гуманитарная инфраструктура ООН понесла в результате ударов.

Десять складов уже разрушены

Наиболее показательным стало количество потерь, которые понесла организация с начала года. По данным ООН, в результате российских ударов были разрушены десять складов ООН, а хранившиеся там грузы гуманитарной помощи были уничтожены на миллионы долларов. Именно после этих атак ООН принялась рассматривать возможность хранить гуманитарные запасы в подземных хранилищах.

Такие потери не были предусмотрены в бюджете помощи организации на 2026 год, который составляет 2,3 млрд долларов. Именно после этих атак ООН принялась рассматривать возможность хранить гуманитарные запасы в подземных хранилищах.