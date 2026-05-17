17 Мая 2026, 19:15
Одна из крупнейших рек в США оказалась под угрозой исчезновения

Запасы воды в реке Колорадо на западе центральной части США иссякают, ситуация находится на грани кризиса.

Об этом пишет CBS News

По данным издания, около 40 млн человек на западе США ежедневно получают воду из этой реки. Растущее население забирает из источника все больше воды, а «матушка-природа» не помогает восполнять ресурсы.

«Причин снижения уровня воды в водохранилищах несколько. Дело не в чем-то одном, но в этом году нам точно не помогла матушка-природа», — сказала директор Центра водной политики имени Кайла при Университете штата Аризона Сара Портер.

В частности, снежный покров в Скалистых горах, питающий реку, этой зимой достиг рекордно низкого уровня, из-за чего уровень воды в крупных водохранилищах, таких как озера Мид и Пауэлл, критически снизился. Власти Аризоны, Калифорнии и Невады начали борьбу за экономию воды, однако они не могут достичь окончательного соглашения, которое спасло бы реку от исчезновения, говорится в публикации. Возникшая ситуация ставит под угрозу сельское хозяйство, гидроэнергетику и водоснабжение.

Источник
