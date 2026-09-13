Один из крупнейших торговых путей оказался под угрозой из-за хуситов.

Йеменские хуситы за последние дни резко усилили наступление и установили контроль над важными участками побережья Красного моря.

По данным правительства Йемена, теперь повстанцы контролируют стратегический пролив Баб-эль-Мандеб, через который проходит один из важнейших морских торговых маршрутов между Аденским заливом и Красным морем, передает bild.de

Одновременно поддерживаемая Ираном группировка усилила атаки на Саудовскую Аравию. В субботу хуситы нанесли ракетно-дроновый удар по военной базе на юге страны. Саудовские власти сообщили, что один из снарядов упал в приграничном районе и ранил двух человек.

Хуситы также объявили блокаду Саудовской Аравии и атакуют ее нефтяные танкеры и объекты. Параллельно удары поддерживаемых Ираном группировок привели к остановке саудовского нефтепровода «Восток–Запад» — важнейшего альтернативного маршрута после блокировки Ираном Ормузского пролива. В результате под угрозой оказались сразу несколько ключевых путей поставок нефти.

На фоне эскалации уже растут опасения за мировые поставки нефти. Цена барреля Brent кратковременно превысила $110. С июля из-за новых боев в Йемене свои дома покинули не менее 76 тысяч человек, причем более 70 тысяч — только с начала сентября.