Не изготовлен в США: "золотой" смартфон Трампа оказался переделанной моделью из Китая.

Гаджет претерпел лишь несколько незначительных изменений, передает focus.ua

Долгожданный "американский" смартфон Дональда Трампа на самом деле представляет собой лишь переработанный гаджет с Тайваня, произведенный в Китае. Яркий золотой телефон T1 почти идентичен стандартному телефону HTC, выпущенному в 2024 году, пишет издание Daily Star со ссылкой на экспертов по ремонту мобильной техники.

Технические специалисты провели исследование устройства и обнаружили, что внутренние компоненты аппарата соответствуют "начинке" HTC U24 Pro. Эксперты даже заменили основную плату из телефона Трампа на модель от HTC, и смартфон сразу заработал без каких-либо сбоев. То есть, Т1 оказался переработанной версией уже существующего азиатского устройства, которое претерпело незначительные изменения, в частности аппарат получил обновленную область камеры, другую решетку нижнего динамика, а вспышку переместили в другую область.

Кроме того, у T1 аккумулятор немного больше, чем у стандартной версии HTC, хотя и заряжается он медленнее.

Несмотря на мощный патриотический маркетинг, как отмечают исследователи, аккумулятор телефона производится на Филиппинах, а само устройство изготавливается на аутсорсинге компанией HTC, которая использует завод в Китае.

Телефон T1 продается в США по цене 499 долларов.