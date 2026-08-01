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dw.com logodw
1 Августа 2026, 10:36
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НАТО рассматривает дополнительное размещение ядерного оружия в Европе

Союзники по НАТО обсуждают расширение ядерного сдерживания в Европе, в частности в Финляндии, Польше и Литве, сообщает dpa.

НАТО рассматривает дополнительное размещение ядерного оружия в Европе.
НАТО рассматривает дополнительное размещение ядерного оружия в Европе.

Североатлантический союз (НАТО) в свете российской угрозы разрабатывает планы расширения ядерного сдерживания в Европе. Как сообщило в пятницу, 31 июля, агентство dpa, в случае дальнейшей эскалации ситуации в сфере безопасности ядерное оружие (ЯО) может быть размещено, в частности, в Польше, Финляндии и Литве, передает dw.com

В планах НАТО речь идет о нестратегическом ядерном оружии, которое предназначено для применения против войск, аэродромов, портов, командных пунктов и других элементов военной инфраструктуры. Такие боеприпасы доставляют к цели с помощью истребителей или крылатых ракет. Они являются менее мощными, чем стратегическое ядерное оружие. 

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью dpa не исключил возможность размещения в Европе дополнительных единиц американского ядерного оружия. Комментировать детали ведущихся обсуждений он отказался. "Мы должны гарантировать, что никто не сможет нанести по нам ядерный удар, не столкнувшись с нашим ответным действием", - цитирует агентство слова Рютте.

После холодной войны в Европе оставалось около 100 атомных бомб

В Европе после окончания холодной войны и сокращения ядерных арсеналов осталось около 100 американских ядерных бомб B61-12, отмечает dpa. Они в рамках программы Nuclear Sharing размещены на шести авиабазах в пяти странах НАТО: Германии, Бельгии, Италии, Нидерландах и Турции.

Финляндия и Литва снимают запрет на размещение ядерного оружия

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил о готовности Вильнюса присоединиться к системе ядерного сдерживания НАТО на фоне войны России против Украины. В то же время он отметил, что у Литвы пока нет непосредственных планов размещения ядерного оружия на ее территории в мирное время.

В конце июня в Финляндии были приняты поправки в закон об атомной энергии, отменившие запрет на ввоз и размещение ядерного оружия на территории страны. Они вступили в силу с 1 июля.

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Источник
dw.com logodw
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