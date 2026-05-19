eurointegration.com.ua logoeurointegration
19 Мая 2026, 23:55
5 962
НАТО: Если бы мы позволяли дронам добраться до России, мы бы их не сбивали

Блок НАТО не является угрозой для России и не давал разрешения на прохождение каких-либо беспилотников в Россию через его воздушное пространство.

Об этом заявил главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич, передает eurointegration.com.ua

В НАТО отвергли обвинения Москвы относительно якобы предоставления "коридора" для украинских беспилотников, летящих атаковать Россию.

"Если бы мы позволяли беспилотникам проходить через воздушное пространство Балтии, чтобы добраться до России, мы бы их не сбивали", – заявил Гринкевич.

Он подчеркнул, что "НАТО – это оборонительный Альянс". "Мы не являемся угрозой для России, и они знают, что мы не являемся угрозой для России. Если бы они считали нас угрозой для России, они бы не опустошили Ленинградский военный округ, чтобы пойти и вторгнуться в Украину", – отметил генерал НАТО.

"Поэтому я просто предлагаю воспринимать это как есть", – добавил он.

