Найден самый древний янтарь возрастом 385 миллионов лет.

Палеонтологи нашли на северо-западе Китая сотни микроскопических фрагментов янтаря возрастом 385 миллионов лет — это на 65 миллионов лет старше прежнего рекордсмена и на 150 миллионов лет раньше появления первых динозавров.

Мы привыкли думать про янтарь как про древнее средство защиты деревьев от насекомых — смолу, которая заклеивает раны от прожорливых челюстей. Но новая находка показывает, что смола появилась в совершенно другом мире — там еще не было ни динозавров, ни насекомых как главных вредителей растений, передает doi.org

«Важность заключается не только в том, что эти находки старше. Предыдущие подтвержденные находки янтаря относятся к позднему карбону и, вероятно, связаны с семенными растениями. Наш янтарь относится к среднему девону, до того, как семенные растения появились и диверсифицировались. Это означает, что несеменное сосудистое растение уже было способно производить химически сложную терпеноидную смолу», — говорит палеонтолог Цзихан Луо из Китайской академии наук, первый автор нового исследования.

Крошечные зерна, найденные под ультрафиолетом

Найденный янтарь совсем не похож на золотистые самородки из ювелирных украшений. Ученые обнаружили 241 крошечный фрагмент размером от 0,1 до 1,5 миллиметра — извлекли их из 10 килограммов угля формации Худжиерсит на крайнем северо-западе Китая. Фрагменты были настолько мелкими, что разглядеть их удалось только с помощью ультрафиолетового света — под ним частицы начинали флуоресцировать на фоне окружающей породы.

Возраст самого пласта был известен точно — 385 миллионов лет. Вопрос был в другом — что вообще за материал светится под ультрафиолетом.

«Нашей первой реакцией было волнение, за которым сразу же последовала осторожность, — вспоминает Луо. — Обнаружение янтаря возрастом приблизительно 385 миллионов лет было бы необычайным событием, поэтому первоначально мы рассматривали эти частицы просто как смолоподобный органический материал, а не предполагали, что это настоящий янтарь».

Чтобы удостовериться, команда провела целую серию химических анализов — оптические исследования, инфракрасную спектроскопию и масс-спектрометрию. Только после этого стало ясно — зерна обладают химическими характеристиками, свойственными смолам хвойных пород.

Зачем растениям понадобилась смола еще до жуков и гусениц

Ученые пока не смогли точно установить, какому именно вымершему семейству деревьев принадлежала эта смола. Но, по их мнению, в экосистеме того времени уже хватало опасностей, чтобы растениям пришлось обзавестись защитой. Насекомые еще не превратились в главных потребителей растительности, зато вполне могли угрожать лесные пожары и паразитические грибы — и вот от них смола вполне могла защищать.

Судя по всему, эта эволюционная находка оказалась на редкость долговечной.

«Янтарь, содержащий уголь, указывает на влажную, богатую органическими веществами углеобразующую среду, вероятно, с фрагментарными зарослями ранней сосудистой растительности. Грибы и наземные членистоногие уже присутствовали, но наземные пищевые цепи были гораздо менее сложными, чем в более поздних лесах, — объясняет Луо. — Это был критический период, когда растения становились выше, развивали древесину и более глубокие корни, а также преобразовывали физическую структуру континентов. Эти крошечные частицы янтаря образовались во время этого важного экологического перехода».

Возможно, есть находки и постарше

Луо считает, что где-то могут скрываться и более древние образцы смолы. Молекулярные исследования показывают — гены, отвечающие за синтез терпенов, смолистых химических соединений, у растений появились, вероятно, задолго до среднего девона. К тому же размер найденных зерен типичен для янтаря всей палеозойской эры, а она простирается вплоть до 540 миллионов лет назад.

«Наиболее перспективными местами для поиска являются богатые органическими веществами угли, угленосные сланцы и мелкозернистые осадки раннего девона, в которых сохранилось большое количество растительной кутикулы и которые подверглись относительно незначительным термическим изменениям», — поясняет Луо.

По его словам, ранний янтарь, вероятно, был микроскопическим и сильно локализованным, из-за чего его легко было принять за другую органику — возможно, именно поэтому такие находки до сих пор проходили незамеченными.