Наехавший на толпу в Италии имеет проблемы с психикой
Совершивший наезд на толпу на автомобиле в Модене, в результате которого пострадали семь человек, был на контроле с 2022 года из-за проблем с психикой. Как сообщает агентство ANSA, у него были проявления шизофрении.
Префект Модены Фабриция Триоло сообщила, что он не проходил никакого лечения. Кроме того, указывается, что мужчина был безработным, передает media.az
Как ранее сообщил министр транспорта и по инфраструктурам и вице-премьер Италии Маттео Сальвини, совершившего наезд зовут Салим эль-Кудри, он родился в Италии в семье выходцев из Марокко.
Автомобиль въехал в группу людей в городе Модена (область Эмилия-Романья) на севере Италии, в результате пострадали по меньшей мере семь человек. Состояние четверых пострадавших оценивается как серьезное. Травмы одной 55-летней женщины представляют угрозу жизни, еще одна пострадавшая потеряла обе ноги.
Водитель, совершивший наезд на скорости 100 км/ч, пытался скрыться, но был задержан прохожими. Прибывшая на место происшествия полиция доставила его в участок. При задержании у нарушителя обнаружили нож. Ему предъявлены обвинения в покушении на жизни, нанесении увечий множеству людей, в том числе с использованием холодного оружия. Согласно первому заключению прокуратуры, задержанный «имел намерение подвернуть риску жизнь людей намеренно и сознательно» в час пик, когда на улице было многолюдно.