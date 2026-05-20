20 Мая 2026, 11:44
На востоке Турции произошло сильное землетрясение: возникла паника

Сильное землетрясение, произошедшее в Малатье, ощущалось и в провинции Элязыг.

Об этом сообщает Haber Global, передает media.az

По информации, в Элязыге некоторые жители покинули свои дома и рабочие места, выйдя на улицы.

В округе Батталгази турецкой провинции Малатья зафиксирована сейсмическая активность магнитудой 5,6.

Об этом информирует Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий при правительстве Турции (AFAD) в социальной сети Х.

Очаг находился на глубине 7 км. Колебания земной поверхности ощущались также в прилегающих территориях.

Источник
