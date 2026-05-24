На севере Германии впервые зафиксирован смертельный борнавирус.

В этом районе впервые зафиксирован такой случай, сообщает телеканал n-tv. Информация о состоянии пациента не разглашается. Cообщается лишь, что он жив, передает dw.com

Вирус болезни Борна (ВББ) вызывает тяжелое воспаление головного мозга, во многих случаях приводящее к смерти. Этой болезнью могут заражаться сельскохозяйственные животные - лошади, коровы и овцы. Человеку он передается, по-видимому, от землероек (на фото). Например, при уборке сараев и амбаров, где селятся эти зверьки.

В Германии фиксируется 5-10 случаев заражения ВББ в год. Чаще всего это происходит на юге ФРГ, в Баварии. За последние месяцы от болезни Борна там умерло два человека, пишет издание Merkur. Севернее единичные случаи ранее фиксировали в Бранденбурге и Нижней Саксонии, но еще никогда - в Мекленбурге - Передней Померании или Шлезвиг-Гольштейне.



