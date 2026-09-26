На Санторини предлагают бесплатное жилье за 24 часа работы в неделю.

Бесплатное проживание на греческом острове Санторини предлагают в рамках волонтерской программы, опубликованной на платформе Worldpackers. В обмен участники должны работать 24 часа в неделю, то есть около четырех часов в день.

Программа предназначена для людей, которые хотят пожить на греческом острове и в свободное время исследовать его, сообщает libertatea.ro

Бесплатное жилье на Санторини в нескольких минутах от Ии

Санторини — знаменитый греческий остров с белыми домами, построенными на скалах, и впечатляющими закатами над Эгейским морем. Это одно из самых дорогих туристических направлений в Греции. Однако предложение на Worldpackers дает возможность пожить на острове, не оплачивая жилье.

В объявлении говорится о гостинице в Финикии — традиционной деревне, расположенной в нескольких минутах ходьбы от Ии, одного из самых известных населенных пунктов Санторини.

Программа предусматривает бесплатное жилье в обмен на 24 часа работы в неделю. Остальное время волонтер может использовать для изучения острова.

В обязанности входят уборка номеров, кухни и общих помещений, помощь на кухне при подготовке и подаче еды для персонала, работа в саду, а также периодическая помощь в общении с гостями гостиницы.

Взамен волонтер получает место для проживания в жилье, которое он будет делить с другими членами команды.

Какие преимущества предлагает программа

Помимо бесплатного жилья, предложение включает и другие преимущества. Волонтер получает:

один выходной день каждую неделю;

бесплатный доступ к услугам прачечной;

скидки на экскурсии и организованные туры по острову;

бесплатные языковые курсы, организованные по месту проживания.

Организаторы отмечают, что программа задумана не только как способ сократить расходы на отдых, но и как культурный опыт.

Кто может подать заявку

Предложение предназначено для людей, которые соответствуют нескольким условиям.

Кандидаты должны быть в возрасте от 21 до 36 лет, свободно владеть английским языком и находиться за пределами Греции на момент подачи заявки.

Программа предназначена исключительно для тех, кто путешествует самостоятельно. Поэтому пары или группы друзей подать заявку не могут.

Проживание предоставляется бесплатно, однако остальные расходы участник оплачивает самостоятельно. В частности, программа не включает авиабилеты, туристическую страховку или местный транспорт на острове.

Кроме того, перед поездкой каждый кандидат должен самостоятельно проверить визовые требования в зависимости от своего гражданства.