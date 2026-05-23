На Кубу прибыл участник операции США по захвату Мадуро.

В состав делегации директора ЦРУ Джона Рэтклиффа для переговоров с властями Кубы вошел один из ключевых участников американской операции по захвату бывшего президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщает CBS со ссылкой на источники.

По словам нескольких собеседников телекомпании, Рэтклифф представил кубинским чиновникам оперативника как человека, убившего их людей в Венесуэле. CBS не исключает, что присутствие военного офицера должно было послужить сигналом для правительства Кубы.

ЦРУ отказалось комментировать сообщение о присутствие агента. При этом представитель Управления заявил, что Рэтклифф передал Кубе послание о том, что США «готовы к серьезному сотрудничеству по вопросам экономики и безопасности, но только если Куба проведет фундаментальные реформы».

Кубу на переговорах с Рэтклиффом представлял внук кубинского лидера Рауля Кастро Рауль Гильермо Родригес Кастро.

США 3 января нанесли удар по Венесуэле, захватили ее лидера Мадуро и его жену Силию Флорес и вывезли их в США. Президенту и его супруге предъявлены обвинения в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков.

5 января президент Кубы Мигель Диас-Канель сообщил, что во время американской операции по захвату Николаса Мадуро погибли 32 кубинских военных. В стране был объявлен национальный траур — власти подчеркивали, что военные выполняли задачи по запросу Венесуэлы.