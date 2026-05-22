На Каннском кинофестивале вручили награду за лучшую собачью роль.

Фильм сняла режиссёр Доминга Сотомайор. Картина посвящена женщине, которая живёт на удалённом острове. Однажды там появляется щенок, который пробуждает в героине давно подавленное желание стать матерью, передает variety.com

До участия в фильме Юри жила в приюте. Продюсерская компания PLANTA при подготовке к созданию картины взяла ответственность за собаку на себя. После окончания съёмок ей нашли дом.

В числе предыдущих победителей премии — бордер-колли Месси из фильма «Анатомия падения». Также награду получила собака Брэнди из картины «Однажды в Голливуде» — Квентин Тарантино лично присутствовал на церемонии вручения.

Каннский кинофестиваль в этом году проходит с 12 по 23 мая. В основном конкурсе участвуют 22 фильма. Режиссёр Питер Джексон, актёр Джон Траволта и певица Барбара Стрейзанд удостоены почётной «Золотой пальмовой ветви».