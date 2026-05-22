На Каннском кинофестивале вручили награду за лучшую собачью роль
На Каннском кинофестивале вручили неофициальную награду премии Palm Dog за лучшую собачью роль. Её получила Юри из чилийского фильма La Perra.
Фильм сняла режиссёр Доминга Сотомайор. Картина посвящена женщине, которая живёт на удалённом острове. Однажды там появляется щенок, который пробуждает в героине давно подавленное желание стать матерью, передает variety.com
До участия в фильме Юри жила в приюте. Продюсерская компания PLANTA при подготовке к созданию картины взяла ответственность за собаку на себя. После окончания съёмок ей нашли дом.
В числе предыдущих победителей премии — бордер-колли Месси из фильма «Анатомия падения». Также награду получила собака Брэнди из картины «Однажды в Голливуде» — Квентин Тарантино лично присутствовал на церемонии вручения.
Каннский кинофестиваль в этом году проходит с 12 по 23 мая. В основном конкурсе участвуют 22 фильма. Режиссёр Питер Джексон, актёр Джон Траволта и певица Барбара Стрейзанд удостоены почётной «Золотой пальмовой ветви».